डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं और लड़कियों के अपहरण, जबरन मतांतरण और विवाह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। एक प्रमुख अल्पसंख्यक अधिकार संगठन के अनुसार, इस साल के पहले 10 महीनों में ऐसी 84 घटनाएं दर्ज की गई हैं।

वॉयस आफ पाकिस्तान मॉइनारिटी (वीओपीएम) ने गुरुवार को जारी आंकड़ों में बताया कि पीड़ितों में 49 ईसाई और 35 हिंदू महिलाएं एवं लड़कियां शामिल हैं। इनमें 43 नाबालिग हैं, जबकि छह लड़कियों की उम्र 14 वर्ष से भी कम है।

संगठन के अनुसार, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सबसे अधिक 47 मामले सामने आए, जिनमें अकेले लाहौर में 18 घटनाएं दर्ज की गईं। सिंध में 36 और बलूचिस्तान में एक मामला सामने आया। रिपोर्ट के अनुसार, 2021 से 2025 के बीच पाकिस्तानी अधिकारियों ने अल्पसंख्यक महिलाओं के अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन के 515 मामले दर्ज किए। हालांकि, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का मानना है कि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है।

वीओपीएम ने आरोप लगाया कि पुलिस और अदालतों की धीमी कार्रवाई से पीड़ित परिवारों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। कई परिवार बदले की कार्रवाई के डर और न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं होने के कारण शिकायत तक दर्ज नहीं कराते।