पाकिस्तान: दो सड़क हादसों में बच्चों समेत 8 लोगों की मौत, घायल नौ लोगों का इलाज जारी

डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में दो अलग-अलग सड़क हादसों में 8 लोगों की मौत हो गई और 9 अन्य लोग घायल हो गए। पेशेवर के अधिकारियों ने हादसों की जानकारी दी।

बुनेर में यात्री वैन पलटने से हादसा

अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रांत की पहाड़ी बुनेर जिले में एक यात्री वैन पलटने से 6 लोगों की मौत हो गई और 8 लोग घायल हो गए।

अधिकारियों ने बताया कि हादसे की सूचना मिलने के बाद रेस्क्यू 1122 की टीमें मौके पर पहुंचीं और राहत कार्य शुरू किया। उन्होंने बताया कि घायलों की नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। मृतकों के शवों को भी अस्पताल पहुंचाया गया।