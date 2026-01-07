क्या PAK कर रहा भारत में आतंकी हमले की प्लानिंग? हमास और लश्कर कमांडरों के बीच हुई सीक्रेट मीटिंग

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान अब हमास और लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) जैसे संगठनों के बीच नए रिश्तों का गवाह बन रहा है। हाल ही में एक वीडियो सामने आने से पता चला है कि हमास के सीनियर कमांडर नजी जहीर और एलईटी के कमांडर राशिद अली संधू ने पाकिस्तान के गुजरांवाला शहर में मुलाकात की है।

यह मीटिंग पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग (पीएमएमएल) के एक कार्यक्रम में हुई। ये लश्कर-ए-तैयबा का राजनीतिक चेहरा माना जाता है। नजी जहीर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुआ, जबकि संधू पीएमएमएल के नेता के रूप में मौजूद था। हमास लीडर का पाकिस्तान कनेक्शन नजी जहीर वही हमास नेता है, जिसने फरवरी 2025 में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) का दौरा किया था। यह दौरा पहलगाम आतंकी हमले से ठीक कुछ हफ्ते पहले हुआ है। इस जगह ही उसने लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के कमांडरों के साथ मिलकर भारत विरोधी रैली को संबोधित किया।

उसके पाकिस्तान से रिश्ते काफी पुराने हैं। जनवरी 2024 में उसने कराची का दौरा किया और वहां कराची प्रेस क्लब में मीडिया से बात की। अप्रैल 2024 में वह इस्लामाबाद पहुंचा था। जहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने उसका सम्मान किया था।

कई बार पाकिस्तान का किया दौरा 7 अक्टूबर 2023 के इजरायल हमले के ठीक एक हफ्ते बाद, 14 अक्टूबर को जहीर पाकिस्तान पहुंचा और देश की सबसे बड़ी इस्लामिस्ट पार्टी जमीअत उलेमा-ए-इस्लाम के प्रमुख मौलाना फजल-उर-रहमान से मिला। उसी दिन उसने पेशावर में मुफ्ती महमूद सम्मेलन को संबोधित किया, जहां खालिद मशाल वीडियो लिंक से जुड़ा था।