'अमेरिकी वोटर्स को वेनेजुएला पर हमला पसंद आया', ट्रंप के इस दावे की क्या है जमीनी हकीकत? यहां पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका ने वेनेजुएला के सैन्य ठिकाने पर छापा मारकर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें ब्रुकलिन की जेल में डाल दिया है। इसके बाद ट्रंप ने दावा किया है कि ट्रंप उनका ये हमला अमेरिकी जनता को रास आया है। वह दावा कर रहे हैं कि अमेरिकी नागरिक मादुरो की गिरफ्तारी और वेनेजुएला पर हमले से खुश हैं।
कई ट्रंप समर्थक इस हमले की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन क्या सभी उतने ही उत्साहित हैं जितना ट्रंप दावा करते हैं? समाचार एजेंसी एपी ने इस दावे को लेकर अपने रिपोर्ट में अमेरिकी जनता की प्रतिक्रिया ली है। हालांकि रिपोर्ट से पता चलता है कि लोगों की प्रतिक्रियाएं मिली जुली हैं। कुछ लोग पूरी तरह साथ हैं, तो कुछ चिंतित कि यह अमेरिका को नई जंग में फंसा सकता है।
ट्रंप का कहना है कि उनके वोटर इस हमले से रोमांचित हैं और कहते हैं, "इसलिए तो हमने वोट दिया था।" ट्रंप ने चुनाव में वादा किया था कि अमेरिका पहले आएगा और विदेशी झगड़ों से दूर रहेगा, लेकिन वेनेजुएला में बिना कांग्रेस की मंजूरी के सैन्य कार्रवाई ने उनके 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' समर्थकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है।
ट्रंप समर्थकों की क्या हैं प्रतिक्रियाएं?
पेंसिल्वेनिया के बेंसलेम में ट्रंप मर्चेंडाइज स्टोर में घूमते हुए 67 साल के पॉल बॉनर ने कहा, "अभी तक मैं उनका समर्थन करता हूं। जब तक वे गड़बड़ नहीं करते, मैं साथ हूं।" वे इस ऑपरेशन की तारीफ करते हैं, लेकिन ट्रंप की बढ़ती हुई बातें कि अमेरिका वेनेजुएला में और हस्तक्षेप करेगा या लैटिन अमेरिका में अपनी ताकत दिखाएगा, कुछ समर्थकों को परेशान कर रही हैं।
मिसिसिपी के फिलाडेल्फिया में रहने वाले 24 साल के चेस लुईस को यह कदम चौंकाने वाला लगा। वे कहते हैं, "वेनेजुएला के लोग तानाशाही से आजाद हुए, यह अच्छा है, लेकिन हमें क्या कीमत चुकानी पड़ेगी?"
एक इलेक्ट्रीशियन अप्रेंटिस के तौर पर काम करने वाले लुईस को डर है कि उनके दोस्त जो सेना में हैं किसी नई जंग में फंस सकते हैं। वे याद दिलाते हैं कि ट्रंप ने चुनाव में नई जंगों से दूर रहने का वादा किया था। उनके मुताबिक, "यह देखने लायक है कि यह युद्ध की शुरुआत तो नहीं।"
'ऐसे और ऑपरेशन होने चाहिए'
कोलोराडो के कैसल रॉक में 45 साल के ट्रैविस गार्सिया कहते हैं, "एक तानाशाह को पकड़ लिया जो हमें ड्रग्स भेजता रहता था, मैं खुश हूं। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा?" रीमॉडलिंग का काम करने वाले गार्सिया ट्रंप को एक मजबूत नेता मानते हैं जो अपने वादों पर अमल करता है और दूसरे देशों से डरता नहीं।
48 साल की फ्लाइट अटेंडेंट मैरी लुसियर को यह ऑपरेशन इतना शानदार लगा कि वे कहती हैं, अगर ऐसे और अभियान हों तो ठीक है। वे वेनेजुएला के लोगों की खुशी के वीडियो याद करती हैं और कहती हैं कि दुनिया से कुछ बुरे नेता कम होने से बेहतर होगी। लेकिन वे यह भी जोड़ती हैं कि अमेरिकी सैनिक किसी लंबी जंग में नहीं फंसने चाहिए। उनका समर्थन ऑपरेशन की सफाई और बहादुरी पर टिका है।
(समाचार एजेंसी AP इनपुट के साथ)
