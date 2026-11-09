पाकिस्तान: कराची में हिंदू समुदाय ने धूमधाम से मनाई दीवाली, दीयों और आतिशबाजी से रोशन हुआ शहर

डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। पाकिस्तान के तटीय शहर कराची में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय ने रविवार को पूरे उत्साह और धार्मिक रीति-रिवाजों के साथ दीवाली का त्योहार मनाया।

शाम ढलते ही मंदिरों में विशेष प्रार्थनाएं शुरू हुईं, मिट्टी के दीये जलाए गए और आतिशबाजी के साथ उत्सव का माहौल बन गया। दीवाली बुराई पर अच्छाई और अंधेरे पर उजाले की जीत का प्रतीक है, जिसे दुनिया भर में करोड़ों लोग मनाते हैं।

मंदिरों में पूजा-अर्चना लेकर घरों को रंगोली से सजाया कराची के प्रसिद्ध स्वामीनारायण मंदिर में दर्शन और पूजा के लिए बड़ी संख्या में हिंदू श्रद्धालु, महिलाएं और बच्चे पहुंचे। लोगों ने नए वस्त्र पहनकर पारंपरिक अनुष्ठान पूरे किए, दीप प्रज्वलित किए और पटाखे जलाकर अपनी परंपराओं को निभाया।

शहर के हिंदू इलाकों और घरों को आकर्षक रोशनी, सजावटी झालरों और रंग-बिरंगी रंगोलियों से सजाया गया। पूजा-अर्चना के बाद परिवारों ने एक-दूसरे के घर जाकर मिठाइयों और उपहारों का आदान-प्रदान किया तथा देश में शांति, समृद्धि और भाईचारे के लिए विशेष प्रार्थना की।