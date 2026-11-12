इमरान खान को आंखों में गंभीर समस्या, कड़ी सुरक्षा के बीच आधी रात को इस्लामाबाद के अस्पताल में हुआ चेकअप

पीटीआई, इस्लामाबाद। पाकिस्तान के जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आंखों की समस्या के इलाज के लिए एक सरकारी अस्पताल ले जाया गया।

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 74 वर्षीय संस्थापक 2023 से जेल में हैं। उन पर भ्रष्टाचार और हिंसा भड़काने सहित 100 से अधिक मामले दर्ज हैं। वे रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं। खान की दाईं आंख में समस्या होने के बाद, इस साल जनवरी से उनका इलाज चल रहा है।