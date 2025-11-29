Language
    'अगर इमरान खान को खरोंच भी आई तो...', पूर्व पाकिस्तानी पीएम की बहन की शहबाज सरकार को चेतावनी

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 10:13 AM (IST)

    पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को उनके परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा है, जिससे उनके समर्थकों की चिंता बढ़ रही है। उनकी बहन नूरीन नियाजी ने चेतावनी दी है कि अगर इमरान को कोई नुकसान पहुंचा, तो देश में गंभीर हालात पैदा हो सकते हैं। नूरीन ने इमरान की सेहत पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें एकांत में रखना जेल नियमों का उल्लंघन है।  

    पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी बहन नूरीन नियाजी।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को उनके परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा है। पाक हुकूमत ने अभी तक इसकी वजह साफ नहीं की है। वहीं, इमरान की खैरियत को लेकर उनके समर्थकों की चिंता बढ़ती जा रही है। इसी बीच इमरान खान की तीन बहनों में से एक नूरीन नियाजी ने कड़ी चेतावनी दी है।

    नूरीन का कहना है कि अगर इमरान खान को एक खरोंच भी आई, तो पाकिस्तान में हालात काफी खराब हो सकते हैं। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के समर्थक जेल के बाहर मौजूद हैं।

    इमरान की सेहत पर बात करते हुए नूरीन ने कहा, वो पूरी तरह से सेहतमंद हैं। लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। अगर उनके साथ कुछ भी गलत हुआ, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।

    नूरीन नियाजी ने दी चेतावनी

    एक टीवी चैनल से बातचीत के दौरान नूरीन नाजी ने कहा, "मुझे लगता है कि वो इमरान खान को चोट पहुंचाने की गलती नहीं करेंगे, क्योंकि वो रेड लाइन होगी। वो नहीं चाहेंगे कि देश का माहौल खराब हो, क्योंकि लोग उनके (इमरान) के पीछे हैं और उनको देखने का इंतजार कर रहे हैं। उनकी (पाक हुकूमत) की हिम्मत नहीं है कि वो इमरान के साथ कुछ कर सकें।"

    इमरान खान को इतने लंबे समय तक जेल में रखने की आलोचना करते हुए नूरीन नाजी कहती हैं-

    यह इमरान खान के लिए शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना है। उन्हें एकांत में रखा गया है, जो जेल के नियमों के अनुसार एक अपराध है।

    आसीम मुनीर पर क्या बोलीं नूरीन?

    पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसीम मुनीर जल्द ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस (CDF) बनने वाले हैं। आसीम मुनीर पर बात करते हुए नूरीन कहती हैं, "उन्हें लगता है कि वो सबसे ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे मजहब में अल्लाह से ऊपर कोई नहीं है।"

    नूरीन नाजी का कहना है, "पाकिस्तान में न्यायिक व्यवस्था बची नहीं है, लेकिन हम अभी भी उम्मीद करते हैं कि इमरान खान को न्याय मिलेगा।" इमरान के परिवार का आरोप है कि पिछले 1 महीने से उन्हें इमरान से नहीं मिलने दिया गया है। इमरान खान की दूसरी बहन अलीमा ने आदियाला जेल के निरीक्षक के खिलाफ याचिका दायर की है।

