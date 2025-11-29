'अगर इमरान खान को खरोंच भी आई तो...', पूर्व पाकिस्तानी पीएम की बहन की शहबाज सरकार को चेतावनी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को उनके परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा है। पाक हुकूमत ने अभी तक इसकी वजह साफ नहीं की है। वहीं, इमरान की खैरियत को लेकर उनके समर्थकों की चिंता बढ़ती जा रही है। इसी बीच इमरान खान की तीन बहनों में से एक नूरीन नियाजी ने कड़ी चेतावनी दी है।

नूरीन का कहना है कि अगर इमरान खान को एक खरोंच भी आई, तो पाकिस्तान में हालात काफी खराब हो सकते हैं। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के समर्थक जेल के बाहर मौजूद हैं। इमरान की सेहत पर बात करते हुए नूरीन ने कहा, वो पूरी तरह से सेहतमंद हैं। लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। अगर उनके साथ कुछ भी गलत हुआ, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नूरीन नियाजी ने दी चेतावनी एक टीवी चैनल से बातचीत के दौरान नूरीन नाजी ने कहा, "मुझे लगता है कि वो इमरान खान को चोट पहुंचाने की गलती नहीं करेंगे, क्योंकि वो रेड लाइन होगी। वो नहीं चाहेंगे कि देश का माहौल खराब हो, क्योंकि लोग उनके (इमरान) के पीछे हैं और उनको देखने का इंतजार कर रहे हैं। उनकी (पाक हुकूमत) की हिम्मत नहीं है कि वो इमरान के साथ कुछ कर सकें।"