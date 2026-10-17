नवाज और बेनजीर के बाद अब इमरान का नंबर? पाकिस्तान के विपक्षी नेता ने किया पूर्व पीएम को देश से निकालने का दावा

डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। पाकिस्तान के विपक्षी नेता महमूद खान अचकजई ने दावा किया है कि जेल में बंद पीटीआई के चीफ और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर एक ऐसे समझौते के लिए दबाव डाला जा रहा है जो नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो के निर्वासन (देश से बाहर रहने) का कारण बना था।

पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी (PkMAP) के अध्यक्ष और पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता अचकजई ने शुक्रवार को पेशावर हाई कोर्ट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह दावा किया। अचकजई ने क्या आरोप लगाया? उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ताधारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) भी इसी तरह की राजनीतिक व्यवस्था में शामिल हैं। अचकजई ने कहा, "आज जब पीएमएल-एन और पीपीपी सत्ता में हैं, तो ठीक वैसा ही हो रहा है।"

अचकजई के साथ तहरीक-ए-तहफुज-ए-आईन-ए-पाकिस्तान (TTAP) के नेता सरदार अख्तर मेंगल और अल्लामा राजा नासिर अब्बास भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल एक-दूसरे के संपर्क में हैं और जल्द ही एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि विधानसभाओं से इस्तीफा देना अभी भी एक विकल्प है। उन्होंने बताया कि बातचीत के प्रस्ताव के जवाब में विपक्ष ने अपनी मांगें सौंप दी हैं।

यह दावा ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान जेल में हैं और राजनीतिक गतिविधियों तथा चुनी हुई संस्थाओं के कामकाज पर लगाई गई पाबंदियों को लेकर विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाए हैं।

क्या है नवाज और बेनजीर के निर्वासन का मामला? डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, अचकजई की टिप्पणी उन परिस्थितियों की ओर इशारा करती है, जिनमें पाकिस्तान के दो सबसे प्रमुख पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो राजनीतिक उथल-पुथल के बाद देश से बाहर रहे थे।

तत्कालीन सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में हुए सैन्य तख्तापलट के बाद शरीफ को सत्ता से हटा दिया गया और जेल में डाल दिया गया। सऊदी और लेबनानी नेताओं की मध्यस्थता से हुए एक समझौते के तहत वह साल 2000 में पाकिस्तान छोड़कर चले गए।

इस बीच 1997 के आम चुनावों में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हार और तत्कालीन राष्ट्रपति फारूक लेघारी द्वारा हटाए जाने के बाद भुट्टो खुद ही निर्वासन में चली गईं। उनके पति आसिफ अली जरदारी को भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में डाल दिया गया था और उन्हें 2004 में रिहा किया गया।

अचकजई की बातों से ऐसा लगता है कि इमरान खान के मामले में भी कुछ ऐसा ही समझौता किया जा सकता है। हालांकि, डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, उनके बयानों से यह साबित नहीं होता कि पीटीआई संस्थापक को लेकर कोई निर्वासन समझौता हो गया है या होने जा रहा है।

अचकजई ने क्या मांग की? प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अचकजई ने कैदियों की मुलाकातों पर लगी पाबंदियों की आलोचना की और एक ऐसे बदलाव की मांग की जिसे उन्होंने गलत संशोधन बताया। उन्होंने संसद को और अधिक अधिकार देने और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र आयोग बनाने की भी मांग की।

उन्होंने कहा, "दुनिया में कहीं भी कैदियों को लोगों से मिलने से नहीं रोका जाता है।" उन्होंने तर्क दिया कि संसद को मजबूत किए बिना राजनीतिक विवादों को हल नहीं किया जा सकता। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री और अन्य विधायकों के ठिकाने को लेकर भी चिंता जताई और अधिकारियों से मुख्यमंत्री के स्थान का खुलासा करने की मांग की।

उन्होंने कहा, "हम खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के साथ खड़े हैं। इस प्रांत के खनिजों पर यहां के लोगों का पहला अधिकार है। राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर सभी को अपनी मातृभूमि के लिए एकजुट होना चाहिए।" उन्होंने आगे कहा कि अगर देश सुरक्षित रहेगा, तभी वे भी सुरक्षित रह पाएंगे।

अचकजई के साथ आए मेंगल ने खैबर पख्तूनख्वा में सरकार के कदमों की आलोचना की और आतंकवाद के आधार पर वहां गवर्नर शासन लागू करने पर सवाल उठाए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि चुने हुए प्रतिनिधियों को हटा दिया गया है और उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था की वैधता पर सवाल उठाए।