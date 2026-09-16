मक्का तक पहुंचा हूती विद्रोहियों का खतरा, सऊदी की लड़ाई से बचने के लिए पाकिस्तान ने चली 'चाल'

डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। इतिहास में पहली बार, सऊदी अरब और यमन के हूती विद्रोही समूह के बीच लड़ाई तेज होने के कारण इस्लाम के पवित्र शहर मक्का को हवाई हमलों की चेतावनी के साथ आपातकालीन अलर्ट पर रखा गया। हालांकि, कुछ ही मिनटों में अलर्ट को हटा लिया गया, लेकिन इसने मुस्लिम दुनिया में आक्रोश पैदा कर दिया और इलाके में चल रहे संघर्ष को और गहरा कर दिया।

इसने सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच बहुतचर्चित मक्का समझौते में दरारों को भी उजागर कर दिया है, क्योंकि इस्लामाबाद के अपने हित के कारण लड़ाई से पीछे हटने के बाद रियाद ने मदद के लिए तेल अवीव का रुख किया।

सऊदी अरब ने इजरायल से मांगी मदद इजरायली मीडिया के मुताबिक, इजरायल और सऊदी अरब ने अमेरिकी सेंट्रल कमांड की मध्यस्थता में बातचीत की है, जिसमें रियाद ने 'द येरूसलम पोस्ट' के अनुसार, खुफिया सहायता के माध्यम से हूती हमलों से खुद को बचाने के लिए तेल अवीव से मदद मांगी।

सऊदी अरब और इजरायल के बीच औपचारिक संबंध नहीं सऊदी अरब और इजरायल के बीच औपचारिक संबंध नहीं है, क्योंकि किंगडम अब्राहम समझौते में शामिल नहीं हुआ है और उसका मानना है कि तेल अवीव के साथ औपचारिक सामान्यीकरण के लिए फलस्तीनी राज्य के गठन की दिशा में एक स्पष्ट और अपरिवर्तनीय रास्ते की आवश्यकता है।

इसके बावजूद, रिपोर्ट में कहा गया है कि किंगडम को क्षेत्र में हूती सैन्य तैनाती की व्यापक तस्वीर विकिसत करने और भविष्य के अभियानों के लिए संभावित योजनाओं की पहचान करने के लिए खुफिया समर्थन पर केंद्रित इजरायल की सहायता लेनी पड़ी।