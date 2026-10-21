Video: पाकिस्तान के कराची में गरबा की धूम, बॉलीवुड गानों पर जमकर थिरके लोग

डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। कराची में कुछ लोगों के लिए गरबा आस्था और भक्ति का रूप है, तो दूसरों के लिए यह सीमाओं के पार अपनी गुजराती विरासत को जीवित रखने का एक सशक्त माध्यम।

एक लोकगीत, जिसमें एक नन्हा पक्षी गुजरात में देवी के पास उड़कर जाता है, उसे पाकिस्तान में भी नई उड़ान मिली है। यहां गुजराती भाषी समुदायों की कई पीढ़ियों ने नवरात्रि, शादियों और सामाजिक आयोजनों के जरिए गरबा को पूरी जीवंतता के साथ जिंदा रखा है।

मुस्लिम समुदाय भी गरबा में होते हैं शामिल कराची के नारायणपुरा, रणछोड़ लेन और केमारी जैसे इलाकों में, गरबा त्योहारों के कैलेंडर का एक अहम हिस्सा है। हिंदू परिवार पूरी नवरात्रि के दौरान जश्न मनाते हैं, जबकि गुजराती मुस्लिम समुदाय भी सामाजिक कार्यक्रमों में गरबा करते हैं।

'भारत और पाकिस्तान के गरबा में अंतर नहीं' सामाजिक कार्यकर्ता और स्तंभकार रमेश माना जो दशकों से इन आयोजनों को देखते आ रहे हैं उन्होंने बताया, 'पाकिस्तान और भारत में होने वाले गरबा में कोई फर्क नहीं है।' जब 'पंखिड़ा रे उड़ी जाजो' गीत बजता है, तो कराची में लोगों के दिलों तक पहुंचने के लिए इसे किसी वीजा या पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। 'उम्ब्रे उभी सांभलु रे बोल' जैसे पारंपरिक क्लासिक गीतों के साथ-साथ 'ढोली तारो ढोल बाजे' और 'चोगाडा तारा' जैसे बॉलीवुड के लोकप्रिय गाने भी डांस फ्लोर पर गूंजते हैं, जो युवा पीढ़ी को खूब आकर्षित करते हैं।

कराची स्थित श्री रत्नेश्वर महादेव मंदिर और स्वामीनारायण मंदिर गरबा आयोजनों के प्रमुख केंद्र हैं। गुजरात की ही तरह यहां भी छोटे-छोटे मोहल्लों से लेकर बड़े पैमाने तक के गरबा कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सुरक्षा इंतजाम और बढ़ता दायरा कराची के स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत अमरशी भट्टी ने सुरक्षा व्यवस्था के संदर्भ में बताते हुए कहा, 'हमें कार्यक्रमों में बाउंसरों का इंतजाम करना पड़ता है। लेकिन ऐसा बहुत कम हुआ है जब कराची में गरबा के दौरान कोई टकराव या तनाव की स्थिति बनी हो।'