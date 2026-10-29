'कोई शर्म होती है...', मुनीर के ईरान दौरे पर पाकिस्तानी सांसद ने ख्वाजा आसिफ का उड़ाया मजाक

डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बुधवार को जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम-फजल के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने देश के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ पर तीखा तंज कसा।

तेहरान में आयोजित एक उच्च स्तरीय क्षेत्रीय सुरक्षा बैठक में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और गृह मंत्री मोहसिन नकवी की मौजूदगी पर सवाल उठाते हुए फजल ने पूछा कि रक्षा से जुड़े इतने बड़े मंच से खुद रक्षा मंत्री ही क्यों गायब थे।

'रक्षा समझौता वहां हो रहा, रक्षा मंत्री यहां बैठे हैं' पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक नेशनल असेंबली में संबोधन के दौरान मौलाना फजलुर रहमान ने रक्षा मंत्री की गैर-मौजूदगी को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया। फसल ने तंज कसते हुए कहा, 'ईरान में एक अहम सुरक्षा समझौता आकार ले रहा है, वहां शीर्ष स्तर की बैठक चल रही है और हमारे रक्षा मंत्री यहां सदन में आराम से बैठे हैं।' उन्होंने आगे चुटकी लेते हुए पूछा कि अगर रक्षा मंत्री को नहीं जाना था, तो क्या वहां गृह मंत्री मोहसिन नकवी की जरूरत थी? मौलाना फजल ने ख्वाजा आसिफ द्वारा पूर्व में पीटीआई पर कसा गया मशहूर दोहराते हुए कहा,'यही है आपकी इज्जत और आपका कद... कोई शर्म होती है, कोई हया होती है।' फजल के इस बयान पर पूरे सदन में मेजे थपथपाई गई और जोरदार ठहाके गूंज उठे।

रक्षा मंत्री ने दी सफाई सदन में घिरने के बाद गुरुवार को नेशनल असेंबली ख्वाजा आसिफ ने इस मामले पर सफाई पेश की। आसिफ ने कहा कि तेहरान में किसी भी प्रकार के रक्षा समझौते पर बातचीत नहीं हो रही थी और उस बैठक का पाकिस्तान के सीधे रक्षा मामलों से कोई संबंध नहीं था।