डिजिटल डेस्क, कराची। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हमलावरों ने रविवार को कोयला खदान के 11 श्रमिकों का अपहरण कर उनकी हत्या कर दी।

पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर हमलावरों की तलाश में अभियान शुरू कर दिया है।पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमलावरों ने कोहलू जिले के चामालांग इलाके में कोयला खदान के श्रमिकों को ले जा रहे दो वाहनों पर घात लगाकर हमला किया और सभी श्रमिकों को अगवा कर पास के हौसरी पहाड़ों में ले गए।