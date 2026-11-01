पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान पर बलूच की ड्रोन यूनिट ने बोला हमला, जानमाल का हुआ बड़ा नुकसान

आईएएनएस, क्वेटा। बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स (बीआरजी) ने आमिर एयरो गार्डियंस नामक एक ड्रोन यूनिट की स्थापना की है। साथ ही दावा किया कि इसने बलूचिस्तान के कछी जिले में एक पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने पर हमला किया, जिससे जानमाल का नुकसान हुआ है।

बीआरजी के प्रवक्ता दोस्तैन बलूच ने शुक्रवार को कहा कि नवगठित यूनिट के लड़ाकों ने 29 अक्टूबर की शाम को सन्नी स्थित मुख्य सैन्य शिविर में तैनात कर्मियों को निशाना बनाया। बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, हमले में जानमाल का नुकसान हुआ। हालांकि, उन्होंने कोई आंकड़ा जारी नहीं किया। दोस्तैन ने कहा कि यूनिट की स्थापना आधुनिक युद्ध की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की गई है और यह पाकिस्तानी सेना का पता लगा सकती है और सुरक्षित माने जाने वाले शिविरों सहित, अप्रत्याशित रूप से उनके शिविरों पर हमला कर सकती है।