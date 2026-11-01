पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान पर बलूच की ड्रोन यूनिट ने बोला हमला, जानमाल का हुआ बड़ा नुकसान
बीआरजी के प्रवक्ता दोस्तैन बलूच ने शुक्रवार को कहा कि नवगठित यूनिट के लड़ाकों ने 29 अक्टूबर की शाम को ...और पढ़ें
HighLights
बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स ने आमिर एयरो गार्डियंस नामक ड्रोन यूनिट की स्थापना की है
हमले में जानमाल का नुकसान हुआ, हालांकि, उन्होंने कोई आंकड़ा जारी नहीं किया
आईएएनएस, क्वेटा। बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स (बीआरजी) ने आमिर एयरो गार्डियंस नामक एक ड्रोन यूनिट की स्थापना की है। साथ ही दावा किया कि इसने बलूचिस्तान के कछी जिले में एक पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने पर हमला किया, जिससे जानमाल का नुकसान हुआ है।
बीआरजी के प्रवक्ता दोस्तैन बलूच ने शुक्रवार को कहा कि नवगठित यूनिट के लड़ाकों ने 29 अक्टूबर की शाम को सन्नी स्थित मुख्य सैन्य शिविर में तैनात कर्मियों को निशाना बनाया।
बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, हमले में जानमाल का नुकसान हुआ। हालांकि, उन्होंने कोई आंकड़ा जारी नहीं किया।
दोस्तैन ने कहा कि यूनिट की स्थापना आधुनिक युद्ध की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की गई है और यह पाकिस्तानी सेना का पता लगा सकती है और सुरक्षित माने जाने वाले शिविरों सहित, अप्रत्याशित रूप से उनके शिविरों पर हमला कर सकती है।
प्रवक्ता ने कहा कि ड्रोन यूनिट अपने अभियानों का विस्तार करेगी, जिसका उद्देश्य न केवल मानवीय रूप से बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी नुकसान पहुंचाना है।
इसके अलावा बीआरजी ने गुरुवार रात सिबी जिले के बख्तियारबाद के पास एक रेलवे ट्रैक पर हुए विस्फोट की जिम्मेदारी ली है और कहा कि उसके लड़ाकों ने विस्फोटक लगाए और उनमें विस्फोट किया, जिससे ट्रैक को व्यापक नुकसान पहुंचा है।