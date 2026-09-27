लिफ्ट का झांसा, फ्लैट में दरिंदगी; लाहौर में अजरबैजान की युवती से गैंगरेप

डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। पाकिस्तान के लाहौर में रविवार को अजरबैजान की 20 वर्षीय युवती के साथ तीन पुरुषों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता को डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी इलाके के एक फ्लैट में ले जाकर वारदात को अंजाम दिया गया।

पुलिस के मुताबिक, पीड़िता बिजनेस के सिलसिले में बाकू से पाकिस्तान आई थी। पिछले दो हफ्तों से अधिक समय से लाहौर के रायविंड इलाके में रह रही थी। 25 सितंबर की रात दो महिलाएं एक कैफे लेकर गई थीं। रात करीब 11 बजे वहां तीन पुरुष भी पहुंच गए, जिन्होंने बाद में पीड़िता को गाड़ी से छोड़ने की पेशकश की।