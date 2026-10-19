पाकिस्तान में लश्कर के एक और आतंकी की मौत, मस्जिद की सीढ़ियों से गिरा सरवर

डिजिटल डेस्क, लाहौर। अमेरिका द्वारा वैश्विक आतंकी घोषित मुहम्मद सरवर की रविवार को मस्जिद जाने के दौरान अचान गिरने से मौत हो गई। वह पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग (पीएमएमएल) की पंजाब इकाई का अध्यक्ष बताया गया है।

वह एक दशक से अधिक समय तक लाहौर में लश्कर-ए-तैयबा का वरिष्ठ कमांडर रहा था। पीएमएमएल मुंबई आतंकी हमले के मुख्य साजिशकर्ता हाफिज सईद के संगठन जमात-उद-दावा की राजनीतिक शाखा है। सरवर सईद का बहुत ही करीबी था।

मस्जिद की सीढ़ियों से गिरने के बाद सिर में लगी चोट

पीएमएमएल ने एक बयान में कहा है कि वह नमाज के लिए घर से मस्जिद जा रहा था, तभी अचानक गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। पीएमएमएल ने सरवर की मौत का सटीक कारण नहीं बताया है। हालांकि, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, उसकी मौत सीढ़ियों से गिरने के बाद सिर में लगी चोट के कारण हुई।