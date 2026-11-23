पाकिस्तान के सिंध से अगवा 13 साल की हिंदू लड़की मिली
पाकिस्तान के सिंध प्रांत से एक महीने पहले अगवा की गई 13 वर्षीय हिंदू लड़की कल्पना मेघवार पंजाब के बहावलपुर में मिली है। अदालत ने उसे दारुल अमान भेज दिया है।
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सिंध से अगवा 13 वर्षीय हिंदू लड़की कल्पना मेघवार मिली।
लड़की को पंजाब के बहावलपुर में दारुल अमान भेजा गया।
हिंदू कार्यकर्ता ने लड़की की सुरक्षा और न्याय की मांग की।
डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के उमरकोट से एक माह पहले अगवा की गई 13 साल की हिंदू लड़की कल्पना मेघवार पंजाब प्रांत के बहावलपुर में मिली है।
एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, लड़की को बहावलपुर की एक अदालत में पेश किया गया, जिसने उसे दारुल अमान (सुरक्षा गृह) भेज दिया और आदेश दिया कि अगले आदेश तक उसे किसी सुरक्षित जगह पर रखा जाए।
रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तानी हिंदू कार्यकर्ता शिवा कच्छी ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिये लड़की के मिलने की पुष्टि की। रिपोर्ट के अनुसार, कच्छी ने सिंध सरकार, पंजाब सरकार, सिंध के पुलिस महानिरीक्षक जावेद आलम ओधो, पंजाब के पुलिस महानिरीक्षक राव अब्दुल करीम और संबंधित पुलिस अधिकारियों से इस मामले पर तुरंत ध्यान देने की अपील की है।
उन्होंने लड़की के भविष्य, शिक्षा, सुरक्षा और मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने की मांग की है। उन्होंने मांग की कि पीड़िता का बयान एक सक्षम न्यायिक मंच के सामने स्वतंत्र माहौल में दर्ज किया जाना चाहिए, ताकि वह बिना किसी दबाव या डर के अपनी बात कह सके। साथ ही उन्होंने लड़की को उसके माता-पिता को सौंपने की व्यवस्था करने की भी मांग की।
(समाचार एजेंसी आईएएनएस के इनपुट के साथ)