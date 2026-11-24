डिजिटल डेस्क, हनोई। वियतनाम की राजधानी हनोई के घनी आबादी वाले इलाके में एक धमाका हो गया। जिसमें कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गए।

दुकान में हुआ धमाका

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि यह धमाका सुबह 8 बजे डोंग दा स्ट्रीट पर स्थित खाने-पीने की एक दुकान में हुआ। धमाके से इमारत को भारी नुकसान पहुंचा और आस-पास की इमारतों की खिड़कियां टूट गईं।