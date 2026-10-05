कैसे हुई इतनी बड़ी चूक? रिपोर्ट में दावा- UAE ने पहले ही सौंप दी थी इजरायल को क्रू और यात्रियों की लिस्ट

डिजिटल डेस्क, तेलअवीव। 30 सितंबर को फ्लाईदुबई की फ्लाइट में हुई घटना को लेकर UAE के अधिकारियों ने इजरायल के साथ यात्रियों और क्रू की लिस्ट शेयर की थी, इसी फ्लाइट में एक को पायलट ने इजरायल जा रहे विमान को कंट्रोल करने और उसे क्रैश करने की कोशिश की थी।

रविवार को क्षेत्रीय अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। जिसके बाद इस घटना को लेकर कई सवाल खड़े होने लगे हैं कि आखिर हमलावर सुरक्षा जांच से कैसे निकल गया। ओमान में भी को-पायलट को उड़ान भरने की अनुमति नहीं फ्लाईदुबई घटना की जांच जारी है और शुरुआती जानकारी में सुरक्षा में कई खामियां सामने आई हैं। अधिकारियों ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया है कि ओमान के को-पायलट को उसके अपने देश में चरमपंथी विचारों के कारण उड़ान भरने से रोक दिया गया था।

जांच में बताया गया कि अभी यह भी स्पष्ट नहीं हुआ है कि ओमान के नागरिक को इजराइलियों से भरे विमान को तेल अवीव ले जाने की अनुमति किसने और कैसे दी। इजराइल ने यात्रियों और क्रू के बारे में नहीं जताई चिंता UAE के क्षेत्रीय अधिकारियों ने नाम नहीं बताने की शर्त पर बताया कि अमीराती अधिकारियों ने यात्रियों और क्रू के बारे में जानकारी शेयर की थी, जिसमें उनकी राष्ट्रीयता भी शामिल थी। अधिकारियों ने कहा कि इजरायल ने किसी यात्री या क्रू के सदस्य के बारे में कोई आपत्ति नहीं जताई थी।

इजरायल की घरेलू सुरक्षा एजेंसी शिन बेट ने कहा कि विदेशी फ्लाइट्स की यात्री लिस्ट की जांच पड़ताल की जिम्मेदारी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मिरी रेगव ने X पर पोस्ट कर कहा कि फ्लाइट की सुरक्षा के लिए सुरक्षा एजेंसियां जिम्मेदार हैं और उनके मंत्रालय को यात्रियों की लिस्ट या कोई चेतावनी नहीं दी गई थी। यात्रियों और क्रू की लिस्ट शेयर करना एविएशन की एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में एविएशन सिक्योरिटी के हेड ड्विर रुबेन्स्टीन ने आर्मी रेडियो को बताया कि मिनिस्ट्री लोकल सिक्योरिटी चेक पर निर्भर है और उसके पास हर फ्लाइट में हर पैसेंजर की जांच करने के लिए जरूरी टूल्स और क्षमता नहीं है।

सुरक्षा में चूक पर उठे सवाल इस घटना में अधिकारियों ने सुरक्षा में हुई उन गलतियों के बारे में सवाल उठाने और एक दूसरे पर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। इस महीने के अंत में होने वाले चुनावों से पहले, विपक्ष के कुछ कैंडिडेट्स ने सिक्योरिटी में हुई चूक का इस्तेमाल नेतान्याहू और उनके समर्थकों की लापरवाही को उजागर करने के लिए किया है। विपक्ष की डेमोक्रेट्स पार्टी के हेड यायर गोलन ने X पर लिखा, 'सिस्टम के फेल होने का मतलब यही होता है। एक ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो हमारे आसमान को पूरी तरह से नजर अंदाज कर देती है और एक प्रधानमंत्री जो नेशनल सिक्योरिटी को नजरअंदाज कर देते हैं'