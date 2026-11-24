डिजिटल डेस्क, अबू धाबी। संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के रास अल खैमाह में हुए एक भीषण बस-ट्रक हादसे में 13 लोगों की जान चली गई है, जिनमें भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। दुबई स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने मंगलवार को जानकारी दी कि उन्होंने मृतक भारतीयों के परिवारों से संपर्क कर लिया है और हर संभव मदद उपलब्ध कराई जा रही है।

यूएई के गृह मंत्रालय और स्थानीय मीडिया खलीज टाइम्स और गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, यह दर्दनाक हादसा रास अल खैमाह की अल वतन रोड पर हुआ। यात्रियों से भरी एक बस में कुल 41 लोग सवार थे। रास्ते में तकनीकी खराबी की वजह से सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से यह बस जा टकराई।

11 लोगों की मौके पर ही मौत मिली जानकारी के अनुसार हादसे में शुरुआत में 11 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि अस्पताल में इलाज के दौरान दो अन्य घायलों ने दम तोड़ दिया। इस तरह मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 13 हो गया है। हादसे में 14 अन्य लोग घायल भी हुए हैं। हालांकि, हताहत हुए कुल लोगों में कितने भारतीय हैं, इसकी सटीक संख्या अभी साफ नहीं हो पाई है।

दूतावास ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर उधर, भारतीय वाणिज्य दूतावास ने कहा है कि वे स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर लगातार काम कर रहे हैं ताकि पीड़ितों को पूरी सहायता मिल सके और हादसे से जुड़ी बाकी जानकारी जुटाई जा सके। किसी भी तरह की मदद या जानकारी के लिए दूतावास ने 24 घंटे काम करने वाला एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 800-46342 भी जारी किया है।