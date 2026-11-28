डिजिटल डेस्क, मोगादिशु। सोमालिया के तट के पास अदन की खाड़ी में हथियारबंद लोगों ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की एक कंपनी के कार्गो जहाज को अगवा कर लिया। जहाज पर पनामा का झंडा लगा था।

सोमालिया के अर्ध-स्वायत्त क्षेत्र पुंटलैंड के एक समुद्री पुलिस अधिकारी के मुताबिक, छह हथियारबंद लोगों ने शनिवार को जहाज पर कब्जा किया। इस घटना से सोमालिया और यूएई के बीच पहले से जारी राजनयिक तनाव और बढ़ने की आशंका है।