रॉयटर, बोगोटा। कोलंबिया के कार्टागेना शहर की एक सुपरमार्केट में मंगलवार को 25 लोगों को बंधक बनाने का मामला सामने आया है। राष्ट्रपति अबेलार्दो दे ला एस्प्रियेला ने ये जानकारी देते हुए बताया कि मौके पर सेना और पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।

उन्होंने बताया कि बंधकों में पांच बुजुर्ग महिलाएं भी शामिल थीं, जिन्हें छोड़ा जा चुका है। एग्जिटो नाम के उक्त सुपरमार्केट के चारों तरफ सेना और पुलिस का भारी जमावड़ा देखा गया। राष्ट्रपति के अनुसार, कुल 35 लोगों को अपहृत कर सुपरमार्केट में रखा गया था। इन लोगों को विलाविनेनसिओ शहर से अपहरण करके यहां लाया गया है। उन्होंने बताया कि विलावनेनसिओ शहर में बमबारी के बाद उन्होंने वहां का दौरा किया था।