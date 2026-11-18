न्यूयॉर्क टाइम्स, मनीला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप लगातार दूसरे वर्ष आसियान की वार्षिक बैठक में शामिल हुए। यह दिखाता है कि इस क्षेत्रीय गठबंधन को अमेरिका, चीन के मुकाबले रणनीतिक और समुद्री संतुलनकारी शक्ति के रूप में देखता है।

लेकिन इस वर्ष मनीला (फिलीपींस) में हुई बैठक में ट्रंप मंगलवार को ही पहुंचे, जब शिखर सम्मेलन लगभग खत्म हो चुका था। लिहाजा उनसे नीतिगत या कूटनीतिक स्तर पर कोई बड़ी पहल की उम्मीद नहीं थी।

ट्रंप की ओर से ऐसे संकेत और भारी अमेरिकी टैरिफ आसियान में इस व्यापक धारणा को मजबूत कर रहे हैं कि अमेरिका भरोसेमंद साझेदार नहीं है। इस कारण संगठन अमेरिका और चीन के बीच संतुलन साधने को मजबूर है। इसके कई सदस्यों के चीन के साथ गहरे व्यापारिक संबंध हैं।