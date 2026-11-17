डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। साइबर अपराधियों ने जूम, एचएसबीसी, सीएनएन, सेल्सफोर्स और आइकिया जैसी दुनिया की सबसे अधिक देखी जाने वाली 178 वेबसाइटों को निशाना बनाया है। हैकर्स द्वारा यूजर्स के क्रेडिट कार्ड नंबर, क्रिप्टो पेमेंट एड्रेस बदलने और आईओएस (iOS) उपकरणों में मैलवेयर डालने की कोशिश की गई।

एक सुरक्षा शोधकर्ता ने सोमवार को खुलासा किया कि जूम, एचएसबीसी, इक्विफैक्स, सीएनएन, सेल्सफोर्स और आइकिया जैसी दिग्गज कंपनियों की वेबसाइटों को क्रिप्टोकरेंसी चुराने और आईफोन को हैक करने के प्रयास में हैक गया था। कोड से बनाया गया निशाना वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन प्लेटफॉर्म 'ऑप्टिमाइजली' के जरिए विभिन्न क्षेत्रों के 178 संगठनों की वेबसाइटों पर आने वाले यूजर्स को दुर्भावनापूर्ण जावास्क्रिप्ट कोड से निशाना बनाया गया। इन मैलिशियस स्क्रिप्ट्स का मकसद क्रिप्टोकरेंसी भुगतान पते (पेमेंट एड्रेस) को हमलावर के वॉलेट पते से बदलना और यूजर्स द्वारा भुगतान करते समय उनके क्रेडिट कार्ड नंबर चुराना था। इसके अलावा, ये स्क्रिप्ट्स यूजर्स की कुकीज व स्क्रीनशॉट चुराने और आईओएस उपकरणों में एक्सप्लॉइट कोड डालने का प्रयास भी कर रहे थे। साइबर सुरक्षा फर्म 'हडसन रॉक' ने भी पुष्टि की है कि उसे इन वेबसाइटों से विजिटर्स को दुर्भावनापूर्ण कोड भेजे जाने के सबूत मिले हैं।