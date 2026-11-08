'यह इजरायल को बर्बाद कर देगा', विपक्ष और अरब पार्टियों के गठबंधन पर नेतन्याहू की चेतावनी

डिजिटल डेस्क, तेल अवीव। इजरायल के चुनाव में बहुमत से दूर रहने वाले पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने विपक्षी पार्टियों और अरब की पार्टियों को लेकर संदेश जारी किया है। उन्होंने इसे देश के लिए खतरनाक गठबंधन बताया है।

नेतन्याहू ने शनिवार को कहा कि विपक्षी दलों और अरब पार्टियों के बीच संभावित गठबंधन से देश तबाह हो सकता है। उन्होंने इन दोनों पार्टियों के मिलने से बनने वाली सरकार को सही नहीं बताया।

चुनाव में नहीं मिला किसी पार्टी को बहुमत

इजरायल के चुनाव के रिजल्ट आने के बाद से ही वहां सरकार बनाने की कवायद जारी है। किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने की वजह से नई सरकार के गठन में वक्त लग रहा है। मौजूदा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी बहुमत से दूर रह गए हैं और किस पार्टी के साथ सरकार बनाने का दावा पेश करें ये उनकी पार्टी भी तय नहीं कर पा रही है।

नेतन्याहू के विरोधियों में खुशी इससे पहले इजरायल के राष्ट्रपति आइजक हरजोग ने नई सरकार के गठन के लिए गादी आइसेनकोट के दावे को स्वीकार कर लिया। अब उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया जाएगा और उन्हें सदन में बहुमत साबित करना होगा। राष्ट्रपति के इस कदम से पिछले हफ्ते हुए मतदान के बाद अगली सरकार किसकी बनेगी इस ऊहापोह से देश बाहर निकलने की कोशिश करेगा। इस बीच, नेतन्याहू के विरोधी देश के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे नेता को सत्ता से हटाने को लेकर काफी आशान्वित हैं।