डिजिटल डेस्क, ढाका। बांग्लादेश ने लंदन स्थित मैट्रिक्स चैम्बर्स की ओर से नई दिल्ली में बांग्लादेश के कार्यवाहक उच्चायुक्त को भेजे गए एक पत्र की प्रमाणिकता पर सवाल उठाए हैं। यह पत्र पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (NID) से संबंधित है।

प्रधानमंत्री तारिक रहमान के राजनीतिक सहयोगी मोहम्मद राशेद खान ने आरोप लगाया है कि नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग को भेजे गए पत्र में हसीना के हस्ताक्षर जाली हैं। बांग्लादेश ने कई बार हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है लेकिन भारत ने उन्हें सौंपने से इनकार कर दिया है। उन्होंने सबसे पहले अगस्त में दिसंबर में बांग्लादेश लौटने के अपने इरादे की घोषणा की थी।

क्या दावा किया गया? फेसबुक पर एक पोस्ट में राशेद ने दावा किया कि बांग्लादेश उच्चायोग के अधिकारियों ने उस पत्र की जांच की और उसमें जाली हस्ताक्षर के सबूत पाए। उन्होंने कहा, "मैंने नई दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग में काम करने वाले एक अधिकारी से विस्तार से बात की। जांच करने पर पता चला कि पत्र पर किए गए हस्ताक्षर जाली थे।"

राशेद ने सवाल उठाया कि हसीना से जुड़े किसी आवेदन में अलग हस्ताक्षर का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। उन्होंने तर्क दिया कि किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर वही होने चाहिए जो पहले इस्तेमाल किए गए हों और आधिकारिक दस्तावेजों खासकर राष्ट्रीय पहचान पत्र में दर्ज हों।

उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान हसीना ने सभी आधिकारिक दस्तावेजों पर बंगाली भाषा में अपने हस्ताक्षर किए थे और इस तरह के किसी भी आवेदन में कोई अलग या जाली हस्ताक्षर नहीं होना चाहिए।

राशेद ने कहा, "शेख हसीना एक हैं और उनका हस्ताक्षर भी एक ही होना चाहिए।" उन्होंने आगे कहा कि उनके राष्ट्रीय पहचान पत्र में दर्ज हस्ताक्षर से अलग किसी अन्य हस्ताक्षर का इस्तेमाल इस तरह के आवेदन में कानूनी रूप से नहीं किया जा सकता।

'चोर हमेशा कुछ न कुछ निशान छोड़ जाता है' उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि पत्र भेजने से पहले मैट्रिक्स चैम्बर्स के वकीलों ने हसीना के हस्ताक्षर की भाषा की जांच क्यों नहीं की। उन्होंने कहा, "चोर हमेशा कुछ न कुछ सुराग छोड़ ही जाते हैं। मैट्रिक्स चैम्बर्स ने भी शेख हसीना के हस्ताक्षर कथित तौर पर जाली तरीके से बनाते समय यही गलती की है।" राशेद ने आगे कहा कि ये दस्तावेज जमा करने से पहले वकीलों को शेख हसीना से यह पूछ लेना चाहिए था कि उन्होंने बंगाली में हस्ताक्षर किए हैं या अंग्रेजी में।

इन दस्तावेजों को अवामी लीग के नेताओं ने अपने वेरिफाइड सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए भी साझा किया था। हालांकि, इस पत्र की असलियत और जालसाजी के आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। क्या है मामला? इस महीने की शुरुआत में नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग को भेजे गए एक ईमेल में हसीना के वकील ने उच्चायुक्त से आग्रह किया कि उन्हें पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र दिलाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।