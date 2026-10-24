कोलंबो में कट्टरपंथी बौद्ध भिक्षु के समर्थकों को प्रदर्शन स्थल खाली करने का फरमान, श्रीलंका कोर्ट का सख्त आदेश

पीटीआई, कोलंबो। श्रीलंका की एक अदालत ने शुक्रवार को कोलंबो के विहारमहादेवी पार्क में प्रदर्शन कर रहे बौद्ध भिक्षुओं को परिसर खाली करने का आदेश दिया। प्रदर्शनकारी कट्टरपंथी बौद्ध भिक्षु गलागोदात्ते ज्ञानसारा थेरो की रिहाई की मांग कर रहे हैं।

बोडु बाला सेना के प्रमुख रहे ज्ञानसारा को इस महीने फिर जेल भेज दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में मिली राष्ट्रपति की क्षमादान को रद करते हुए उन्हें छह साल की सजा का शेष हिस्सा काटने का आदेश दिया।