सूडान में सोने की खदानों पर बरसी मिसाइलें, एयरस्ट्राइक में 72 मजदूरों की मौत

डिजिटल डेस्क, खार्तूम। उत्तरी सूडान में एक हवाई हमले में छोटे पैमाने पर खनन करने वाले करीब 72 लोग मारे गए। एक मानवाधिकार समूह ने रविवार को इस घटना की जानकारी दी। यह पिछले कुछ महीनों में इस तरह की दूसरी घटना है।

मानवाधिकार संस्था इमरजेंसी लॉयर्स ने इस हमले के लिए मिस्त्र की वायु सेना को जिम्मेदार ठहराया, हालांकि न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है। मिस्त्र की सेना ने इस घटना को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की और मिस्त्र के विदेश मंत्रालय ने भी टिप्पणी के अनुरोध का कोई जवाब नहीं दिया है।

जमीन पर बिखरे दिखे शव सोशल मीडिया और स्थानीय अधिकार समूहों के द्वारा साझा तस्वीरों में मलबे में बिखरे दर्जनों शव और कफन में लिपटे अन्य शव दिखाई दे रहे हैं, हालांकि न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने तस्वीरों की पुष्टि नहीं की है।