सूडान और नाइजीरिया से नेपाल होकर भारत आ रहा 'मगज', दीपावली से पहले सीमा पर एसएसबी और पुलिस की सख्त नाकेबंदी

जागरण संवाददाता, शोहरतगढ़। दीपावली नजदीक आते ही मिठाइयों और दूसरे खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल होने वाले तरबूज के बीज (मगज) की मांग बढ़ी तो भारत-नेपाल सीमा पर इसकी तस्करी की गतिविधियां भी तेज हो गईं। सूडान और नाइजीरिया जैसे देशों से नेपाल के रास्ते भारत में बीज खपाने की कोशिशों ने सीमा पर सक्रिय तस्करी नेटवर्क को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। लगातार हो रही बरामदगी से विदेशी माल के आयात, नेपाल में उसके भंडारण और फिर भारतीय बाजार तक पहुंचाने की कड़ी की जांच जरूरी हो गई है।

एक अक्टूबर को खुनुवा सीमा पर कस्टम, पुलिस और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की संयुक्त टीम ने दो टैंकरों से 1082 बोरी तरबूज के बीज और 346 बोरी अखरोट बरामद किए थे। इसी दिन सोनौली के पास भी पुलिस ने एक टैंकर से बीज पकड़ा था। इसके बाद सात अक्टूबर को एसएसबी ने खुनुवा के पास परसौना गांव के निकट 43 बोरियों में 17.20 क्विंटल तरबूज का बीज बरामद किया।

शनिवार को एसएसबी की 50वीं वाहिनी के जवानों ने कंचनपुर चौकी के पास पिलर संख्या 582 के निकट 58 बोरी बीज पकड़ा। बीज लदी ट्रैक्टर-ट्राली जब्त कर चालक समेत दो लोगों को हिरासत में लिया गया।



बंदरगाह से नेपाल और फिर भारतीय बाजार तक पहुंचने की आशंका

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, नेपाल के लिए विदेशों से आने वाला माल विशाखापत्तनम और कोलकाता जैसे भारतीय बंदरगाहों के जरिये पहुंचता है। वहां से कार्गो और सड़क मार्ग के माध्यम से खेप नेपाल भेजी जाती है। नेपाल को कुछ वस्तुओं के आयात में मिलने वाली रियायतों का भी व्यापारिक लाभ लिया जाता है। खुनुवा में पकड़ी गई खेप को नेपाल की आयातक कंपनी भोटेकोशी बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा बताया जा रहा है।