नेपाल में सुबह-सुबह लगे भूकंप के तेज झटके, दहशत में घरों से बाहर निकले लोग

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में गुरुवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेपाल में ये भूकंप गुरुवार की सुबह करीब 4:30 बजे महसूस किया गया।

नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) के मुताबिक, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.9 मापी गई। भूकंप का केंद्र नेपाल में जमीन से 73 किलोमीटर की गहराई पर रहा।

डर से लोग घरों से बाहर निकले

नेपाल में आए भूकंप के झटके की डर से लोग घरों से बाहर सड़क कर निकल गए। इससे पहले भी कुछ दिनों पहले नेपाल के बैतडी जिले में 26 अक्तूबर को 4.2 का भूकंप आया था। इस भूकंप के झटके बैतडी और दार्चुला जिलों के आसपास के इलाकों में भी झटके महसूस किए गए थे। भूकंप निगरानी एवं अनुसंधान केंद्र के मुताबिक इसका केंद्र भारत-नेपाल सीमा के पास बैतडी जिले में था।

शिमला में महूसस हुए भूकंप के झटके वहीं भारत में बुधवार की रात भूकंप के झटके हिमाचल प्रदेश के शिमला में महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 3.9 रही। शिमला में आए झटके जुब्बल और रोहरू इलाकों में महसूस किए गए। इस भूकंप के झटके से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। झटके कुछ सेकेंड के लिए लोगों ने महूसस किए। भूकंप का केंद्र शिमला जिले में 31.118 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 78.00 डिग्री पूर्वी देशांतर पर था।