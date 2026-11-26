डिजिटल डेस्क, कैस्केवेल। ब्राजील के कैस्केवेल शहर में शुक्रवार (20 नवंबर) को एक शक्तिशाली तूफान ने ऑटोड्रोमो इंटरनैशनल जिल्मार बेउक्स रेसट्रैक परिसर में भारी तबाही मचाई। तेज हवाओं से खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए और मलबा हवा में उड़ने लगा। लोग बचने के लिए सुरक्षित जगहों की ओर भागते दिखे।

परिसर के सिक्योरिटी कैमरे की फुटेज में दिख रहा है कि तेज हवा कमरे के भीतर लगे पार्टिशन गिरा रही है और सामान चारों ओर बिखर रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक हवा के झोंके 66.2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंचे। इससे सर्किट का टाइमिंग सिस्टम क्षतिग्रस्त हो गया और कई टेंट उखड़कर गिर गए। हालात को देखते हुए आयोजकों ने कैस्केवेल दे ओरो मोटर रेस से पहले शुक्रवार की सभी गतिविधियां, क्वालीफाइंग सहित, रोक दीं। राहत की बात यह रही कि परिसर के भीतर किसी के घायल होने की खबर नहीं है।