श्रीलंकाई नौसेना ने तमिलनाडु के सात मछुआरों को किया गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेजा

डिजिटल डेस्क, कोलंबो। तमिलनाडु के रामेश्वरम से समुद्र में गए सात भारतीय मछुआरों को श्रीलंकाई नौसेना ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (आईएमबीएल) पार करने और उनके जलक्षेत्र में मछली पकड़ने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है।

नौसेना ने उनकी एक मैकेनाइज्ड नाव को भी जब्त कर लिया है। रविवार को श्रीलंकाई अदालत में पेश किए जाने के बाद सभी मछुआरों को 13 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

तलाईमन्नार के पास रोकी गई नाव

शनिवार को रामेश्वरम फिशिंग हार्बर से लगभग 2500 मछुआरे करीब 400 मैकेनाइज्ड नावों में सवार होकर समुद्र में निकले थे। पाक खाड़ी क्षेत्र में तलाईमन्नार के पास जब वे मछली पकड़ रहे थे, तभी श्रीलंकाई नौसेना ने जॉन मर्विन की एक मैकेनाइज्ड नाव को रोक लिया।