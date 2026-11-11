शेख हसीना की वापसी पर गर्माया सियासी माहौल, 'सिर्फ मौत की सजा भुगतने का ही विकल्प'

पीटीआई, ढाका। अगस्त 2024 के छात्र आंदोलन के बाद सत्ता गंवाकर भारत में रह रहीं बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की स्वदेश वापसी की चर्चाओं के बीच ढाका का रुख बेहद सख्त हो गया है।

अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के मुख्य अभियोजक मोहम्मद अमीनुल इस्लाम ने हसीना को पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी किए जाने की किसी भी संभावना को खारिज कर दिया।

उन्होंने स्पष्ट किया है कि मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में मौत की सजा पाने वालीं 79 वर्षीय हसीना के पास अब केवल कानूनी रूप से अपनी सजा का सामना करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है।