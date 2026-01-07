Language
    नए साल पर स्पेनिश स्ट्रीमर को भारी पड़ा लाइव चैलेंज, मौत की वजह बना नशे का ये सामान

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 12:35 PM (IST)

    News Article Hero Image

    स्पेनिश स्ट्रीमर सर्जियो जिमेनेज की मौत। फाइल फोटो

    स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में

    डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। 37 वर्षीय स्पेनिश स्ट्रीमर सर्जियो जिमेनेज के लिए नए साल का जश्न ही काल बन गया। नए साल की शाम को उन्होंने एक ऐसी शपथ ली, जिसके कारण सर्जियो की जान चली गई। सर्जियों का शव उन्हीं के बेडरूम में जमीन पर मिला। इस घटना से पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई है।

    सर्जियो जिमेनेज लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान मुश्किल संकल्प लेते थे और पैसों के बदले वो अपना संकल्प पूरा करके दिखाते थे। 31 दिसंबर की रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। सर्जियो ने 6 ग्राम कोकीन और 1 बोतल व्हिस्की पीने की चुनौती स्वीकार की। मगर, इस दौरान उनकी मौत हो गई।

    फर्श पर मिला शव

    रिपोर्ट्स के अनुसार, सर्जियो की मां ने एंबुलेंस बुलाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सर्जियो का शव बेडरूम की फर्श पर पड़ा मिला। वो घुटनों के बल बैठे थे और उनका सिर जमीन में पड़ा था। शव के पास व्हिस्की की एक खाली बोतल, एनर्जी ड्रिंक्स और कोकीन पड़ी थी।

    मां ने सुनाई आपबीती

    सर्जियो की मां टेरेसा ने घटना की जानकारी देते हुए कहा, "रात को जब मेरी आंख खुली, तो मैं बाथरूम की तरफ जा रही थी। तभी मैंने देखा कि सर्जियो के कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला था। मैंने पास जाकर जब दरवाजा खोलने की कोशिश की, तो फर्श पर कपड़े पड़े थे, जिससे दरवाजा नहीं खुल रहा था।"

    टेरेसा के अनुसार,

    सर्जियो फर्श पर घुटनो के बल बैठा था और उसका सिर जमीन में छुआ था, जैसे वो झुक कर प्रार्थना कर रहा हो। मैंने उसे काफी आवाज लगाई, लेकिन वो नहीं उठा। किसी तरह दरवाजा खोलकर जब मैं अंदर गई, तो देखा सर्जियो की मौत हो चुकी थी।

    स्पेन से सामने आया पहला मामला

    जांच में पता चला है कि सर्जियो जिमेनेज अक्सर ऑनलाइन चैलेंज लेने के लिए मशहूर था। इस दौरान वो अधिक मात्रा में शराब पीने से लेकर ड्रग्स का सेवन करने जैसे करतब दिखाता था। लाइव स्ट्रीमिंग देखने वाले यूजर्स को ये देखने के लिए पैसा देना पड़ता था। स्पेन में लाइव चैलेंज के दौरान मौत का ये पहला मामला है।

