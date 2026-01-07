नए साल पर स्पेनिश स्ट्रीमर को भारी पड़ा लाइव चैलेंज, मौत की वजह बना नशे का ये सामान

डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। 37 वर्षीय स्पेनिश स्ट्रीमर सर्जियो जिमेनेज के लिए नए साल का जश्न ही काल बन गया। नए साल की शाम को उन्होंने एक ऐसी शपथ ली, जिसके कारण सर्जियो की जान चली गई। सर्जियों का शव उन्हीं के बेडरूम में जमीन पर मिला। इस घटना से पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई है।

सर्जियो जिमेनेज लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान मुश्किल संकल्प लेते थे और पैसों के बदले वो अपना संकल्प पूरा करके दिखाते थे। 31 दिसंबर की रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। सर्जियो ने 6 ग्राम कोकीन और 1 बोतल व्हिस्की पीने की चुनौती स्वीकार की। मगर, इस दौरान उनकी मौत हो गई।

फर्श पर मिला शव रिपोर्ट्स के अनुसार, सर्जियो की मां ने एंबुलेंस बुलाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सर्जियो का शव बेडरूम की फर्श पर पड़ा मिला। वो घुटनों के बल बैठे थे और उनका सिर जमीन में पड़ा था। शव के पास व्हिस्की की एक खाली बोतल, एनर्जी ड्रिंक्स और कोकीन पड़ी थी।