'मौत का मंत्री', स्पेन में ट्रेन हादसे में 68 लोगों की मौत; प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे लोग

डिजिटल डेस्क, मैड्रिड। स्पेन में बुधवार, 28 अक्टूबर को भीषण रेल हादसा हुआ। इस हादसे में अब तक 68 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। ये घटना यूरोप के आधुनिक इतिहास की सबसे भीषण रेल दुर्घटनाओं में से एक है।

स्पेन में 9 महीने पहले भी हाई-स्पीड ट्रेनों के बीच टक्कर हुई थी, जिसमें 46 लोगों की मौत हुई थी। वहीं फिर एक बार हुए इस भयानक हादसे से लोगों का गुस्सा सरकार के खिलाफ फूट गया है। प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग हादसे के बाद हजारों लोग प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज और परिवहन मंत्री ऑस्कर पुएंते के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। स्पेनिश प्रसारक TVE की रिपोर्ट के मुताबिक, रात भर में स्पेन की राजधानी मैड्रिड में परिवहन मंत्रालय की इमारत के बाहर करीब 1,500 लोग जमा हो गए और मंत्रियों को पद से हटाने की मांग करने लगे। खबरों के मुताबिक, प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों पर बोतलें और फ्लेयर्स (आतिशबाजी) फेंके, जिसके जवाब में पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। फिलहाल, किसी के घायल होने या किसी की गिरफ्तारी की कोई खबर नहीं है।