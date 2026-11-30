डिजिटल डेस्क, मैड्रिड। स्पेन के आम चुनाव में दक्षिणपंथी दलों के बहुमत की ओर बढ़ने के बाद प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने स्थानीय समयानुसार रविवार देर रात अपनी हार स्वीकार कर ली है।

बीबीसी के अनुसार, चुनाव में रूढ़िवादी पीपुल्स पार्टी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है, जिससे स्पेन में पिछले आठ वर्षों से चली आ रही समाजवादी सरकार के अंत और पीपी-वॉक्स गठबंधन सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है।

सत्ता में लौटने की कगार पर दक्षिणपंथी गठबंधन

लगभग 90 प्रतिशत मतों की गिनती पूरी होने तक पीपुल्स पार्टी 32 प्रतिशत से अधिक वोटों के साथ बढ़त बनाए हुए है, जबकि धुर-दक्षिणपंथी पार्टी वॉक्स को करीब 16 प्रतिशत वोट मिलते दिख रहे हैं।

दोनों दक्षिणपंथी दलों ने मिलकर कुल गिने गए वोटों का लगभग आधा हिस्सा हासिल कर लिया है और संसद में बहुमत के आंकड़े की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं, सांचेज की सोशलिस्ट पार्टी करीब 29 प्रतिशत वोटों पर सिमटती नजर आ रही है।

हार के बाद सांचेज ने दी विजेता को बधाई आठ साल तक देश का नेतृत्व करने वाले पेड्रो सांचेज ने इस झटके को स्वीकार करते हुए इस नतीजे को देश के लिए एक दुखद रात बताया। उन्होंने कहा कि यह परिणाम न तो उनकी पार्टी के लिए और न ही देश के लिए वैसा है, जैसा वे चाहते थे।

सांचेज ने स्वीकार किया कि प्रगतिशील खेमा दक्षिणपंथ को पछाड़ने के लिए पर्याप्त समर्थन जुटाने में विफल रहा है और उनकी पार्टी बिना किसी संदेह के जनादेश को स्वीकार करती है। सांचेज ने पुष्टि की कि उन्होंने पीपुल्स पार्टी के नेता अल्बर्टो नुनेज फीजो को फोन कर उनकी जीत पर बधाई दी है। अपने समर्थकों से हार न मानने और डटे रहने की अपील करते हुए निवर्तमान प्रधानमंत्री ने कहा कि सामाजिक न्याय की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती और उनकी पार्टी विपक्ष में रहकर नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करती रहेगी।

सरकार बनाने के लिए वॉक्स के साथ बातचीत की चुनौती दूसरी ओर, वॉक्स पार्टी के नेता सैंटियागो अबास्कल ने कहा है कि उनकी पार्टी किसी भी दलीय हित से ऊपर उठकर स्पेन की जनता के हितों को प्राथमिकता देगी। पिछली बार छोटे दलों के गठबंधन के सहारे सरकार बनाने में सफल रहे सांचेज के लिए यह नतीजा एक बड़ा झटका है।