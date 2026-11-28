डिजिटल डेस्क, कैनबरा। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को कैनबरा स्थित संसद भवन में आयोजित वार्षिक संसदीय दीपावली समारोह में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया था।

अपनी यात्रा के दौरान, स्मृति ईरानी ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के लोगों के योगदान और दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने में उनकी अहम भूमिका की सराहना की। स्मृति ने इस बात पर गौर किया कि भारतीय मूल के आस्ट्रेलियाई लोगों का व्यापार, विभिन्न पेशों और सार्वजनिक जीवन पर कितना गहरा प्रभाव है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने विशेष रूप से उन उद्यमियों का जिक्र किया, जो दोनों देशों में रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। साथ ही, उन्होंने उन परिवारों और सामुदायिक संगठनों की भी तारीफ की, जो पीढ़ियों से सांस्कृतिक संबंधों को बनाए रखने में मदद कर रहे हैं।