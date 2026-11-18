आईएएनएस, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की फिलीपींस के मनीला स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा खालसा दीवान की यात्रा को कई सिख नेताओं एवं धार्मिक प्रतिनिधियों ने सराहा है।

इसके साथ ही उन्होंने केंद्र से सिख समुदाय से जुड़े कई लंबित मुद्दों पर ध्यान देने की अपील भी की। इनमें सिख बंदियों की रिहाई, करतारपुर गलियारे को फिर खोलना और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के चुनाव कराना शामिल है।

एसजीपीसी सदस्य भगवंत सिंह सियालका ने कहा, 'जब देश के प्रधानमंत्री गुरुद्वारों में जाते हैं और अपनी आस्था व श्रद्धा व्यक्त करते हैं, तो इससे भारत ही नहीं, विदेश में रहने वाले सिख भी गर्व महसूस करते हैं।' उन्होंने करतारपुर गलियारा फिर से खोलने की भी मांग की। लोंगोवाल से एसजीपीसी सदस्य मलकीत सिंह चंगल ने कहा कि पंजाब में उन सिख कैदियों की रिहाई के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए, जो अपनी सजा पूरी कर चुके हैं।

दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की धर्म प्रचार कमेटी की पंजाब इकाई के अध्यक्ष मनजीत सिंह भोमा ने कहा कि एसजीपीसी के चुनाव पिछले 16 वर्षों से लंबित हैं, इसमें अब और देरी नहीं होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि जब भी इस तरह की कोई पहल होती है, तो सिखों को इससे प्रेरणा मिलती है। भाजपा सांसद सतनाम सिंह संधू ने कहा कि यह पूरे सिख समुदाय के लिए बहुत गर्व की बात है। भाजपा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि प्रधानमंत्री की गुरुद्वारे की यात्रा दुनियाभर के सिखों और सभी पंजाबियों के लिए बहुत गर्व, सम्मान और खुशी की बात है।