डिजिटल डेस्क, ढाका। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के बिना बांग्लादेश आजाद नहीं हो सकता था और अगर देश को आजादी नहीं मिली होती तो लोगों को पाकिस्तानी सेना के बूटों की ठोकरें सहनी पड़तीं। अगस्त, 2024 में छात्र आंदोलन के बाद अपनी सरकार के पतन के चलते बांग्लादेश छोड़ने के बाद से हसीना नई दिल्ली में रह रही हैं।

हसीना ने शनिवार को बांग्लादेश आवामी लीग की ‘दयामुक्ति’ लाइव सीरीज की 98वीं कड़ी में जूम के जरिये आनलाइन आडियो संबोधन में यह बात कही। उनका यह बयान बांग्लादेश में हालिया हिंसा और उनके 16 दिसंबर को स्वदेश लौटने की घोषणा के बाद आया है।

अधिकारियों के विरुद्ध लोगों से एकजुट होने की अपील करते हुए हसीना ने कहा, 'हमें उनके विरुद्ध खड़े होना होगा। अगर हमें जीना है, तो सम्मान के साथ जीना होगा। आज वे स्वतंत्रता सेनानियों को एक-एक करके खत्म कर रहे हैं।' उन्होंने किसी व्यक्ति या समूह का नाम नहीं लिया।

पूर्व प्रधानमंत्री ने प्रताड़ना व हिरासत में मौतों का आरोप लगाते हुए कहा कि कैदियों को दवाएं एवं इलाज नहीं दिया गया और मरने तक उन्हें प्रताड़ित किया गया। स्वतंत्रता सेनानियों के साथ किए जा रहे व्यवहार पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा, 'इससे ज्यादा जघन्य और क्या हो सकता है?'

हसीना ने आरोप लगाया कि एक स्वतंत्रता सेनानी की हत्या कर उसका शव पेड़ से लटका दिया गया, हालांकि उन्होंने कोई खास जानकारी नहीं दी। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के बिना बांग्लादेश आजाद नहीं हो सकता था और अगर आजादी नहीं मिली होती तो देश के लोगों को पाकिस्तानी सेना के बूटों की ठोकरें सहनी पड़तीं।

मुजीबुर रहमान के योगदान को याद करते हुए हसीना ने कहा कि उन्होंने बांग्लादेश को एक स्वतंत्र भूभाग तथा राष्ट्रीय पहचान दिलाई। अगर वह जीवित रह गए होते तो बांग्लादेश आजादी के 10 वर्ष के भीतर विकसित देश बन गया होता।

वर्तमान अधिकारियों की आलोचना करते हुए हसीना ने अपने आनलाइन संबोधन में आरोप लगाया कि उनके शासनकाल में लोगों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने वाले सामुदायिक क्लीनिक बंद किए जा रहे हैं। इन क्लीनिकों से माताओं और गर्भवती महिलाओं को सेवाएं दी जाती थीं।

उन्होंने सत्ता में बैठे लोगों पर देश को विनाश की ओर ले जाने का आरोप लगाया और कहा कि वे गरीब को गरीब बनाए रखना चाहते हैं, जबकि ब्याज आधारित कारोबार का विस्तार कर रहे हैं। बांग्लादेश में मानव जीवन सबसे सस्ता हो गया है, जबकि आवश्यक वस्तुओं, बिजली और गैस की कीमतें बढ़ गई हैं।