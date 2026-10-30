'डेथ कैप' मशरूम से महिला ने ससुराल वालों को दी मौत, ऑस्ट्रेलियाई अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया की एक अपील अदालत ने शुक्रवार को एरिन पैटरसन की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने अपनी हत्या की सजा को पलटने की मांग की थी। अदालत ने फैसला सुनाया कि उसे अपनी बाकी की जिंदगी जेल में ही बितानी होगी, क्योंकि तीन रिश्तेदारों को जहर देकर मारने के मामले में उसकी शुरुआती सजा बहुत कम थी।

मेलबर्न में विक्टोरिया कोर्ट ऑफ अपील के तीन जजों ने अपील के सभी सात आधारों को खारिज कर दिया। उन्होंने अभियोजन पक्ष की इस बात से सहमति जताई कि पैटरसन को पहले सुनाई गई 33 साल तक बिना पैरोल के तीन आजीवन कारावास की सजा पर्याप्त नहीं थी। उस सजा के हिसाब से वह 2056 में रिहा होने के योग्य हो जाती।

अदालत ने माना चौंकाने वाला अपराध बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने उसके अपराधों को बेहद बेरहम और सोची-समझी साजिश करार दिया और कहा कि इस मामले में इतनी चौंकाने वाली आपराधिकता शामिल है कि इसमें बिना पैरोल की अवधि तय करना उचित नहीं होगा।

क्या है मामला? जुलाई 2023 में पैटरसन ने ग्रामीण विक्टोरिया स्थित अपने घर पर चार मेहमानों को लंच के लिए बुलाया। उसने उन्हें बीफ वेलिंगटन परोसा, जिसमें डेथ कैप मशरूम शामिल थे। कुछ ही घंटों में मेहमानों के पेट में तेज दर्द होने लगा।

कुछ ही दिनों में उसके पति साइमन (जिससे वह अलग हो चुकी थी) के माता-पिता, डॉन और गेल पैटरसन और गेल की बहन हीथर विल्किंसन इन तीनों की मौत हो गई। हीथर के पति इयान विल्किंसन कई हफ्तों तक अस्पताल में रहने के बाद बच तो गए लेकिन उन्हें अभी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं।

पैटरसन के पति को पहले से ही था शक साइमन पैटरसन को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने आखिरी समय पर अपना कार्यक्रम रद कर दिया। इसकी एक वजह यह थी कि उन्हें शक था कि उनकी पत्नी ने कई सालों तक उन्हें बार-बार जहर देने की कोशिश की थी।

पैटरसन ने खाना पकाने की बात से इनकार नहीं किया। उसने कहा कि खाने का स्वाद बेहतर बनाने की कोशिश में उसने गलती से मशरूम डाल दिए थे। जूरी ने इस दलील को खारिज कर दिया, क्योंकि यह पाया गया कि उसने जानबूझकर मशरूम चुने थे और उन्हें एक डिहाइड्रेटर में सुखाया था। खाना खिलाने के कुछ दिनों बाद जब उसके मेहमान अस्पताल में भर्ती थे तब उसने उन मशरूमों को फेंक दिया।

अपील क्यों खारिज हो गई? जुलाई 2025 में उसे दोषी ठहराया गया और उसी साल सितंबर में उसे सजा सुनाई गई। उसके वकीलों ने दलील दी कि जूरी का उस होटल में ठहरना, जहां अभियोजन पक्ष के लोग, पुलिस का एक अहम गवाह और मीडिया भी मौजूद थे, उसके मामले के लिए विनाशकारी साबित हुआ। न्यायाधीशों को ऐसा कोई ठोस आधार नहीं मिला जिससे यह माना जा सके कि जूरी ने कानून के अनुसार फैसला नहीं सुनाया था।

बचाव पक्ष ने मोबाइल फोन डेटा के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए, जिसके अनुसार पैटरसन उन जगहों के आस-पास मौजूद थी जहां डेथ कैप मशरूम पाए गए थे। साथ ही, उन्होंने पैटरसन की उन फेसबुक पोस्टों पर भी सवाल उठाए जिनमें वह अपने ससुराल वालों की शिकायत कर रही थी।

इसमें तर्क दिया गया कि ट्रायल जज ने मशरूम इकट्ठा करने के उसके पुराने शौक से जुड़े सबूतों को गलत तरीके से रोक दिया और अभियोजन पक्ष द्वारा की गई पांच दिन की जिरह अनुचित और दमनकारी थी। अदालत ने माना कि फोन डेटा को अभियोजन पक्ष के व्यापक परिस्थितिजन्य मामले के हिस्से के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।