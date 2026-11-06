'यीशु से मिलाने' के नाम पर 190 बच्चों की ले ली जान, चर्च के फादर को 200 साल जेल की सजा

डिजिटल डेस्क, नैरोबी। केन्या की एक अदालत ने पंथ के नेता पॉल नथेंगे मैकेंजी को चर्च के सदस्यों की मौतों के मामले में कुल 200 साल की जेल की सजा सुनाई है। मरने वालों में 190 बच्चे भी शामिल थे। कथित तौर पर उन्होंने मैकेंजी के कहने पर भूख से जान दे दी।

मैकेंजी ने उन्हें यह विश्वास दिलाया था कि ऐसा करने से वे यीशु से मिल सकेंगे। यह सजा 2023 के शाकाहोला नरसंहार से जुड़ी है, जिसमें तटीय केन्या के एक जंगल से अधिकारियों ने 429 शव बरामद किए थे। पंथ नेता पॉल मैकेंजी को 200 साल की जेल खुद को पादरी बताने वाला और 'गुड न्यूज इंटरनेशनल चर्च' का संस्थापक पॉल नथेंगे मैकेंजी ने अपने अनुयायियों को कथित तौर पर यकीन दिलाया था कि दुनिया खत्म होने वाली है और अगर वे भूखे रहते हैं, तो प्रलय से पहले वे यीशु से मिल सकेंगे।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, मैकेंजी और उसके साथियों ने तटीय केन्या के किलिफी काउंटी स्थित शाकाहोला जंगल में एक बेहद कठोर उपवास कार्यक्रम आयोजित किया था। अनुयायियों को खाना-पीना छोड़ने का निर्देश दिया गया था; सबसे पहले बच्चों को भूखा रखा गया, और उसके बाद महिलाओं और पुरुषों को। जांचकर्ताओं को उस जगह पर जबरदस्ती और हिंसा के सबूत मिले। जो अनुयायी उपवास करने से मना करते थे या भागने की कोशिश करते थे, उन्हें कथित तौर पर पीटा जाता था, बांधकर रखा जाता था या वहां से जाने से रोका जाता था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि मौत का मुख्य कारण भूख थी।

शाकाहोला नरसंहार में 429 शव बरामद हुए अभियोजन पक्ष ने कहा कि ये मौतें स्वैच्छिक धार्मिक उपवास के बजाय एक संगठित अभियान का हिस्सा थीं। केन्याई सीनेट समिति की एक रिपोर्ट के अनुसार, मैकेन्ज़ी ने 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान अनुयायियों की भर्ती तेज कर दी थी।

आरोप है कि उसने कमजोर लोगों को आकर्षित करने के लिए भर्ती एजेंटों का इस्तेमाल किया, उन्हें जमीन का वादा किया और उन्हें अपनी संपत्ति बेचकर उससे प्राप्त राशि सौंपने के लिए राजी किया। सीनेट की रिपोर्ट में कहा गया है कि मैकेन्ज़ी ने अनुयायियों को बाहरी दुनिया से अलग-थलग करने के लिए सुदूर शाकाहोला वन को चुना।