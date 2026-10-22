श्रीलंका में 7 भारतीय गिरफ्तार, बीड़ी-सिगरेट बनाने वाले केंदू पत्तों की तस्करी करने का आरोप

डिजिटल डेस्क, कोलंबो। श्रीलंकाई नौसेना ने गुरुवार को बताया कि उसने 2,400 किलो केंदू के पत्तों की तस्करी की कोशिश कर रहे सात भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया है।

श्रीलंकाई नौसेना ने कहा, 'यह अभियान वेस्टर्न नेवल कमांड को मिली जानकारी के आधार पर चलाया गया था। दो संदिग्ध भारतीय नौकाओं और इलाके में मौजूद दो स्थानीय छोटी नावों को देखे जाने के बाद उन्हें रोका गया।'

11 लोगों को हिरासत में लिया गया

नौसेना ने बताया कि बुधवार को पुट्टलम जिले के उडप्पुवा तट के पास एक निगरानी अभियान के दौरान नौकाओं पर सवार सात भारतीय नागरिकों और छोटी नावों पर मौजूद चार श्रीलंकाई नागरिकों को हिरासत में लिया गया।