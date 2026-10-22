बंगाल में क्यों घट रही नीलकंठ पक्षी की संख्या? 10 साल में हो गई आधी

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। दशहरे के दिन देवी दुर्गा के कैलाश लौटने का संदेश महादेव तक पहुंचाने वाले नीलकंठ पक्षी की संख्या बंगाल में पिछले एक दशक में 50 प्रतिशत तक घट गई है। इसका असर दुर्गापूजा की उन परंपराओं पर भी पड़ा है, जिनमें विजयादशमी के दिन नीलकंठ पक्षी को उड़ाया जाता था।

पक्षियों पर काम करने वाले विशेषज्ञों और फोटोग्राफरों के अनुसार, नीलकंठ की संख्या घटने के पीछे कई कारण हैं। खेतों में कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से कीट-पतंगों की संख्या घट रही है। ये ही मुख्य रूप से नीलकंठ का भोजन हैं।