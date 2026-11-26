डिजिटल डेस्क, बर्लिन। रूस द्वारा अंतरिक्ष में परमाणु हथियार तैनात करने की संभावित योजना ने अमेरिका और यूरोप सहित पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल, जर्मन मीडिया और खुफिया रिपोर्टों के हवाले से दावा किया गया है कि रूस इस साल के अंत यानी दिसंबर तक परमाणु हथियार से लैस सैटेलाइन 'स्पुतनिक-एस' को अंतरिक्ष में लॉन्च कर सकता है।

जानकारों का मानना है कि अगर रूस अंतरिक्ष में परमाणु विस्फोट करता है, तो इसके विकिरण से निचली कक्षा के एक-तिहाई तक सैटेलाइट तबाह हो सकते हैं और पूरी दुनिया में जीपीएस, इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क और मौसम की जानकारी देने वाली सेवाएं दशकों तक प्रभावित हो सकती हैं।

जर्मन मीडिया के अनुसार, रूसी सैटेलाइट स्पुतनिक-एस कई साल पहले तैयार किया गया था, जिसे अगर मास्को में रखा है। रूस इसे 60 दिनों के भीतर अंतिरक्ष में लॉन्च करने की तैयारी में है। हालांकि, रूस ने इन दावों को सिरे से खारिज करते दिया है और इसे बेबुनियाद बताया है।