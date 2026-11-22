एपी, कीव। रूस ने शनिवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के गृह नगर क्रिवीरीह पर मिसाइलों और राकेटों से हमला किया। हमले में दो लोग मारे गए और 60 लोग घायल हुए हैं। संपत्ति का भी नुकसान हुआ है।

इसी दौरान खार्कीव पर हुए रूसी ड्रोन हमले में 11 लोग घायल हुए हैं। इससे पहले रूस के हिस्से कालिनिनग्राद की ओर जा रहे मालवाही जहाज पर ड्रोन हमले से उसमें आग लग गई है।

रूसी जहाज पर फिनलैंड की खाड़ी में हमला हुआ है। आशंका है कि यह हमला यूक्रेन ने किया है। हमले के बाद फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पो ने क्षेत्र में युद्ध फैलने की आशंका जताई है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है।

विदित हो कि फिनलैंड सैन्य संगठन नाटो का सदस्य है। क्रिवीरीह के प्रशासक ओलेक्जेंडर विलकुल ने बताया है कि रूस के हमले में 25 भवनों, एक अस्पताल, स्कूल और औद्योगिक इकाई को नुकसान हुआ है। हमले में एक महिला और एक बच्चा मारे गए हैं।

इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस को क्रीमिया से जोड़ने वाले कर्च ब्रिज पर हमलों को उचित बताया है। कहा, रूस युद्ध के दौरान यूक्रेन के पुलों पर 109 बार हमले कर चुका है, इसलिए यूक्रेन के हमले को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए।