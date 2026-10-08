यूक्रेन पर ड्रोन और बम से रूस का हमला, 12 लोगों की मौत

डिजिटल डेस्क, कीव। रूस ने पूर्वी यूक्रेन के क्रामाटोर्स्क शहर में ड्रोन और गाइडेड बम से हमला किया है। इस हमले में 12 लोगों की मौत हुई है। पुलिस ने गुरुवार को बताया कि सुबह हुए इस हमले में 14 और लोग घायल हो गए।

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने बताया कि यह हमला बस स्टॉप के पास हुआ, जहां दो बसें चल रही थीं। पुलिस की ओर से पोस्ट की गई तस्वीरों में सड़क पर मलबे के बीच शव बिखरे हुए और एक बस का जला हुआ ढांचा दिखाई दे रहा था।