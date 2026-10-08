यूक्रेन पर ड्रोन और बम से रूस का हमला, 12 लोगों की मौत
रूस ने पूर्वी यूक्रेन के क्रामाटोर्स्क शहर पर ड्रोन और गाइडेड बम से हमला किया, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई।
HighLights
रूस ने पूर्वी यूक्रेन के क्रामाटोर्स्क पर ड्रोन और गाइडेड बम से हमला किया।
इस हमले में 12 लोगों की मौत हुई और 14 अन्य घायल हुए।
यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बस स्टॉप पर हुए हमले की निंदा की।
डिजिटल डेस्क, कीव। रूस ने पूर्वी यूक्रेन के क्रामाटोर्स्क शहर में ड्रोन और गाइडेड बम से हमला किया है। इस हमले में 12 लोगों की मौत हुई है। पुलिस ने गुरुवार को बताया कि सुबह हुए इस हमले में 14 और लोग घायल हो गए।
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने बताया कि यह हमला बस स्टॉप के पास हुआ, जहां दो बसें चल रही थीं। पुलिस की ओर से पोस्ट की गई तस्वीरों में सड़क पर मलबे के बीच शव बिखरे हुए और एक बस का जला हुआ ढांचा दिखाई दे रहा था।
रूस के हमले में 12 लोगों की मौत
क्षेत्रीय गवर्नर वादिम फिलाश्किन ने टेलीग्राम एप पर कहा, 'ये युद्ध के नतीजे या सूखे आंकड़े नहीं हैं। ये वे लोग हैं जिन्हें रूसी सेना ने मारा है।'
स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि मॉस्को की सेनाओं ने क्रामाटोर्स्क और यूक्रेन के किले वाले इलाके के अन्य शहरों पर ड्रोन और गाइडेड-बम हमलों को तेज कर दिया है। यह इलाका डोनेट्स्क क्षेत्र में उनकी सुरक्षा का मुख्य आधार है।
रूस ने मांग की है कि यूक्रेन लड़ाई रोकने से पहले उस इलाके का बाकी हिस्सा भी सौंप दे जो अभी उसके नियंत्रण में है, लेकिन कीव ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है।
(समाचार एजेंसी रॉयटर्स के इनपुट के साथ)
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