डिजिटल डेस्क, इस्तांबुल। अमेरिका को डीजल की आपूर्ति के मामले में रूस वहां की सरकार के संपर्क में है। अक्टूबर में राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के अनुरोध पर रूस ने वहां के लिए डीजल भरा टैंकर एजिओ फेनेंडेस रवाना किया था लेकिन अभी वह अमेरिका नहीं पहुंचा है और सौदे के तहत दूसरा टैंकर भेजने के लिए अभी कोई आदेश नहीं मिला है।

माना जा रहा है मध्यावधि चुनाव से पहले अमेरिका में बढ़े डीजल मूल्य से निपटने के लिए ट्रंप ने प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से डीजल भेजने का अनुरोध किया था। साथ ही यूक्रेन से रूसी आयल रिफायनरियों पर हमले बंद करने के लिए कहा था।

लेकिन यूक्रेन ने रूसी रिफायनरियों पर हमले बंद नहीं किए हैं। अमेरिका में चुनाव हो चुके हैं और उनमें ट्रंप की पार्टी की हार हुई है। इसलिए ट्रंप द्वारा रूस से डीजल खरीद के लिए किए मौखिक रूप से बड़े सौदे के भविष्य को लेकर सवाल पैदा हो गए हैं।