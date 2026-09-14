दक्षिण अफ्रीका में भीषण हादसा, कई गाड़ियों के बीच हुई सड़क दुर्घटना में कम से कम 21 लोगों की मौत
दक्षिण अफ्रीका के वेस्टर्न केप प्रांत में एक भीषण सड़क दुर्घटना में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई और कई गंभीर रूप से घायल हो गए।
डिजिटल डेस्क, केपटाउन। दक्षिण अफ्रीका के एक मुख्य हाईवे पर दो मिनीबस टैक्सियों की आमने-सामने टक्कर हो गई और एक तीसरी गाड़ी उनसे टकरा गई, जिससे कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
रोड ट्रैफिक मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन ने बताया कि रविवार रात वेस्टर्न केप प्रांत में यह हादसा केप टाउन से लगभग 380 किलोमीटर पूर्व में प्रिंस अल्बर्ट और ली-गामका कस्बों के बीच हुआ।
जानलेवा बनी मिनीबस टैक्सियां
एजेंसी ने कहा कि मरने वालों की संख्या बदल सकती है क्योंकि वेस्टर्न केप में इमरजेंसी सर्विस और अधिकारी घटनास्थल का आकलन कर रहे हैं।दक्षिण अफ्रीका में लाखों लोगों के लिए मिनीबस टैक्सियां सार्वजनिक परिवहन का मुख्य साधन हैं और अक्सर इनमें जानलेवा टक्करें होती रहती हैं। जनवरी में मिनीबस टैक्सियों से जुड़े दो अलग-अलग हादसों में कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें 14 बच्चे भी शामिल थे।
हादसे के बाद हाईवे को किया गया बंद
पुलिस ने बताया कि रविवार रात हुए हादसे में तीन पीड़ितों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। वेस्टर्न केप मोबिलिटी विभाग ने बताया कि अधिकारियों का मानना है कि हादसा दो मिनीबस टैक्सियों की आमने-सामने टक्कर से शुरू हुआ, जिसके बाद एक एसयूवी उनसे टकरा गई। हादसे वाली जगह पर एन1 हाईवे को बंद कर दिया गया और रोड ट्रैफिक मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन ने मामले की जांच शुरू कर दी है।