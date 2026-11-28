डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश में जारी मजदूरों के विरोध-प्रदर्शन और अस्थिरता के कारण जारा एचएंडएम (H&M), मार्क्स एंड स्पेंसर और सेलियो जैसे प्रमुख वैश्विक फैशन ब्रांड्स ने अपने बड़े ऑर्डर भारत और अन्य एशियाई देशों में शिफ्ट करने शुरू कर दिए हैं।

भारत को हुआ फायदा नवंबर के पहले पखवाड़े (1 से 18 नवंबर) के बीच वैश्विक रिटेलर्स ने अपने कुल ऑर्डर्स का लगभग 10 प्रतिशत हिस्सा (करीब 25.4 करोड़ डॉलर या लगभग 2,100 करोड़ रुपये से अधिक के ऑर्डर) बांग्लादेश से हटाकर दूसरे देशों को दे दिया है।

सप्लाई चेन के जोखिम को कम करने और समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए खरीदारों ने सबसे ज्यादा ऑर्डर भारत को दिए हैं, जबकि कुछ ऑर्डर वियतनाम, कंबोडिया और इंडोनेशिया भी गए हैं। बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग को नुकसान बांग्लादेश गार्मेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के मुताबिक, नवंबर की शुरुआत से जारी हड़ताल और प्रदर्शनों के कारण उद्योग को अब तक 40 करोड़ डॉलर (करीब 3,300 करोड़ रुपये) से अधिक का उत्पादन नुकसान हो चुका है।

गौरतलब है कि बांग्लादेश की कुल निर्यात आय में गार्मेंट सेक्टर की हिस्सेदारी 80 प्रतिशत से अधिक है और यह देश के करीब 40 प्रतिशत विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) रोजगार प्रदान करता है। बांग्लादेश सरकार ने बुधवार को गार्मेंट मजदूरों के न्यूनतम वेतन में 36 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी, जो पिछले चार दशकों में सबसे कम वृद्धि है। मजदूर अपने मौजूदा वेतन को दोगुना करने की मांग कर रहे थे। इस फैसले के बाद पुलिस और मजदूरों के बीच फिर से झड़पें शुरू हो गईं। दूसरी ओर, उद्योग जगत का मानना है कि वेतन बढ़ने से भारत की तुलना में बांग्लादेश को मिलने वाला 'सस्ती मजदूरी' का लाभ कम हो जाएगा।

बिजली संकट और डिलीवरी में देरी बनी बड़ी चुनौती मध्य पूर्व (मिडिल ईस्ट) संकट के कारण बांग्लादेश में बिजली की भारी कमी हो गई है, जिससे फैक्ट्रियों को महंगे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। ढाका के आसपास की फैक्ट्रियों को 20 से 25 कार्यदिवसों का नुकसान हुआ है।