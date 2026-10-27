सर्बिया में राष्ट्रपति वुसिक की पार्टी चुनाव हारी, छात्र समर्थित गठबंधन को बहुमत

डिजिटल डेस्क, बेलग्रेड। सर्बिया के लंबे समय से सत्ता पर काबिज दक्षिणपंथी नेता अलेक्जेंडर वुसिक ने संसदीय चुनाव में हार स्वीकार कर ली है। वुसिक 2012 से सर्बिया की राजनीति में प्रमुख भूमिका निभा रहे थे।

वह राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, दोनों पदों पर रह चुके हैं। करीब दो वर्षों से चल रहे छात्रों के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों ने उनकी राजनीतिक पकड़ कमजोर कर दी थी।

वुसिक ने विजेताओं ने बधाई देते हुए कहा, हम चुनाव हार गए हैं। छात्रों के समर्थन से बने ‘स्टूडेंट लिस्ट-स्टूडेंट्स विन’ गठबंधन ने 250 सदस्यीय संसद में 135 सीटें जीती हैं, जबकि वुसिक की पार्टी ने करीब 105 सीटें जीती हैं।

हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। वुसिच द्वारा हार स्वीकार करने के बाद राजधानी बेलग्रेड में हजारों लोगों, खासकर युवाओं ने जश्न मनाया। लोगों ने सर्बियाई झंडे लहराए, आतिशबाजी कर खुशी जताई। चुनाव ने काफी हद तक वुसिच के नेतृत्व पर जनमत संग्रह के रूप में देखा गया।