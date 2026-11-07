पोलैंड के क्राको शहर में अंधाधुंध गोलीबारी, 5 लोगों की मौत; दस से ज्यादा घायल

डिजिटल डेस्क, वारसॉ। पोलैंड के दूसरे सबसे बड़े शहर क्राको के एक मुख्य बाजार में शनिवार को एक भीषण गोलीबारी की घटना सामने आई। इस दर्दनाक हमले में कम से कम 5 लोगों की जान चली गई, जबकि दस से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में संदिग्ध हमलावर को भी गोली लगी है, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया है।

पुलिस के मुताबिक, हमलावर ने सैन्य शैली के कपड़े पहने हुए थे और उसके पास एक मिलिट्री ग्रेड लंबी बंदूक थी। हमलावर ने चलती गाड़ी से बाजार में मौजूद बेकसूर लोगों पर अचानक अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस गोलीबारी की चपेट में कुछ पुलिसकर्मी भी आ गए, जो घायल हुए हैं।

हमले में पांच लोगों की मौत घटना की जानकारी देते हुए पोलिश पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मुख्य बाजार में हुई इस घटना में 5 लोगों की मौत हो गई है और एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं। हमलावर को पुलिस ने गोली मार दी है और उसे अस्पताल ले जाया जा रहा है। राहत और बचाव दल मौके पर मुस्तैद हैं।

स्थिति पर पूरी नजर बनाए हुए हैं- पीएम डोनाल्ड टस्क बता दें कि इस घटना के बाद देश में हड़कंप मच गया है। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा कि वह आंतरिक मंत्री के लगातार संपर्क में हैं और स्थिति पर पूरी नजर बनाए हुए हैं।